Prima pagina Corriere dello Sport: “Mondo Napoli”

La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi apre con il Napoli. Mondo Napoli. L'emozionante countdown per un favoloso evento atteso da 33 anni. Scudetto Day: domani 200 Paesi collegati in diretta tv col Maradona. Dall'Americana all'Asia, previsti numeri record per la partita contro la Salernitana. In alto la Serie A. Lotta Champions, che incrocio: oggi Roma-Milan, domani Inter-Lazio. Roma contro Milano. Mou tiene tutti a Trigoria. Ipotesi cinque difensori. Pioli con la formazione tipo. Sarri punta su Milinkovic. Inzaghi si affida a Lukaku. Taglio centrale. La Juve in crisi non segna più. Domani la trasferta a Bologna. Solo sei gol in nove partite. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).