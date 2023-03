Prima pagina Corriere dello Sport: “Mou resta”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 29 marzo 2023. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 29 marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del Corriere dello Sport apre con la Roma. Mou resta. Nella fase più delicata, José vuole garantire stabilità alla Roma. Niente PSG o Premier: in giallorosso fino a giugno 2024. Sulla colonna a destra. Juve, sono tre i processi sportivi. Al giudizio sulle plusvalenze si aggiungono quelli su partenship e stipendi: domani chiusura indagini. Domenica Napoli-Milan atto primo. Osi-Maignan extraterresti al Maradona. Sulla colonna di sinsitra. Il tesoro di San Siro. Zhang in difficoltà lo finanziano i tifosi. Calendario folle. Inter, Juve, Viola, aprile senza stop. Al centro il tennis e la vittoria di Sinner ai quarti di Miami. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).