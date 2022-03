Prima pagina Corriere dello Sport: “Mancini: ‘Ho ancora voglia d’azzurro'”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 29 marzo 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 29 marzo 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Roberto Mancini, Commissario Tecnico dell'Italia, che ieri, in conferenza stampa, ha praticamente annunciato la sua volontà di restare alla guida degli Azzurri nonostante il fallimento della mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar.