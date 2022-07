Prima pagina Corriere dello Sport: “Incubo Pogba”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 28 luglio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'incubo che sta vivendo Paul Pogba, centrocampista francese classe 1993 tornato in questa stagione alla Juventus, a parametro zero, dopo sei stagioni nella fila del Manchester United. Oggi il consulto decisivo per l'infortunio al menisco, allo studio due terapie. Il 'Polpo', però, rischia seriamente di fermarsi per vari mesi e di saltare anche i Mondiali.