Prima pagina Corriere dello Sport: “Interchester”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 28 maggio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport apre con l'Inter. Interchester, nerazzurri inarrestabili: già in Champions e in forma per il City. Nel taglio in basso, Juve-Milan uno spareggio. Il quarto posto decisivo per il futuro economico e tecnino dei due club. Verstappen pole magica. Leclerc penalizzato e sesto. Ecco la prima pagina de Il Corriere dello Sport.