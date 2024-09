La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 27 settembre 2024. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 27 settembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la Serie A. Toro seduto. La netta flessione di Lautaro preoccupa l'Inter. Europa League: Dovbyk non basta, la Roma rallenta. Coppa Italia, manita Conte. Per il Napoli ora la Lazio. Fonseca teme il Lecce: "Non cambio il Milan". Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.