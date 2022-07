Prima pagina Corriere dello Sport: “Dybala: ‘Roma, ti aiuto a vincere'”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 27 luglio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, mercoledì 27 luglio 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola apre, in prima pagina, con quanto successo ieri sera, al Colosseo Quadrato, a Roma, in occasione della presentazione di Paulo Dybala come nuovo giocatore giallorosso. Quasi 20mila persone hanno assistito all'evento. La 'Joya' ha mandato in estasi la folla.

In giornata, però, c'erano state le sue prime dichiarazioni in conferenza stampa. L'argentino vuole vincere qualcosa con la Roma: ha dichiarato di essere stato fortemente voluto da José Mourinho nella Capitale. Auspicando che Nicolò Zaniolo resti, ha anche aggiunto che non esulterà qualora segnasse alla Juventus.

A proposito di Juve: in alto, sotto la testata, c'è una clamorosa notizia di calciomercato sui bianconeri. La 'Vecchia Signora' sarebbe ad un passo dall'acquisto dell'attaccante Roberto Firmino, classe 1991, dal Liverpool per 22,6 milioni di euro. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 27 luglio 2022