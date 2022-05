Prima pagina Corriere dello Sport: “Dybala a casa Inter”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 27 maggio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 27 maggio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la visita di un intermediario per Paulo Dybala nella sede dell'Inter. Fatta recapitare alla 'Joya' una proposta di contratto: triennale da 7 milioni di euro. Oggi, però, ci sarà un contatto con la Roma.