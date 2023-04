Prima pagina Corriere dello Sport: “Simone boccia Max”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 27 aprile 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi apre con la Coppa Italia. Simone boccia Max. Coppa Italia: decide Dimarco, il 24 maggio a Roma assalto al trofeo. L'inter batte la Juve, lo specialista Inzaghi in finale: ora la Champions. Il tecnico nerazzurro: "Non ci fermiamo qui". Allegri: "Nel primo tempo abbiamo dormito". Alle 21 l'altra semifinale: Fiorentina e Cremonese. Italiano riparte dalla vittoria per 2-0 dell'andata. In alto. Scudetto day. Napoli, festa pronta ma è caos sul rinvio. Arriverà solo oggi la decisione sulla partita con la Salernitana. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).