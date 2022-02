Prima pagina Corriere dello Sport: “È JuVlahovic”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 27 febbraio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, domenica 27 febbraio 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus, che conquista tre punti in casa dell'Empoli grazie all'apporto del suo micidiale cannoniere, Dušan Vlahović. Doppietta del centravanti serbo, infatti, nel 3-2 al 'Castellani' di Empoli. Bianconeri, adesso, a -7 dalla vetta della classifica di Serie A occupata dal Milan.

Si parla, poi, di Sassuolo-Fiorentina, finita 2-1 per gli emiliani proprio all'ultimo respiro. Per i viola, primo gol nel nostro campionato per il brasiliano Arthur Cabral. Presentazione, poi, di Lazio-Napoli, posticipo della 27^ giornata: la squadra di Maurizio Sarri vuole rientrare nel giro Champions, quella di Luciano Spalletti può agguantare il Diavolo al primo posto.

Infine, spazio alle news dall'estero: è tornato in campo, a 259 giorni di distanza dall'infarto durante Danimarca-Finlandia degli Europei, il centrocampista Christian Eriksen. Il suo Brentford, però, si è arreso al Newcastle. Mentre Polonia e Svezia, a causa della guerra in corso in Ucraina, si rifiutano di giocare i playoff Mondiali di marzo contro la Russia, il russo Roman Abramović lascia la proprietà del Chelsea. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

