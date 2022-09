Prima pagina Corriere dello Sport: “Mancini: ‘Amate l’Italia’”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 26 settembre 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, lunedì 26 settembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Roberto Mancini, Commissario Tecnico azzurro, alla vigilia di Ungheria-Italia. Per il C.T., la Nazionale andrebbe amata un po' di più. Intanto, stasera a Budapest, gli Azzurri hanno la possibilità, vincendo, di approdare alle final four di Nations League.

Ieri sera, al 'Parken' di Copenhagen, show di Christian Eriksen, nello stadio in cui rischiò di morire, in occasione di Danimarca-Francia 2-0. Inchiesta del quotidiano romano che rivela come, nella nostra Serie A, giochino addirittura 2 stranieri su 3 calciatori.

Spazio, poi, all'Inter, che perde Marcelo Brozović per infortunio durante Austria-Croazia (si parla di un mese di stop) e, probabilmente, cederà Denzel Dumfries al Chelsea durante il calciomercato di gennaio. Quindi la Roma, che giocherà proprio a 'San Siro' contro i nerazzurri alla ripresa del campionato: per vincere a 'San Siro' José Mourinho punta sulla voglia di riscatto di Tammy Abraham. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

