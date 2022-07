Prima pagina Corriere dello Sport: Pogba si è rotto. Dybala-day, Roma si ferma

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 26 luglio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del 'Corriere dello Sport', oggi in edicola, apre parlando della lesione al menisco subìta da Paul Pogba, che rischia di saltare la prima gara di Serie A. In alto focus sulla presentazione di Paulo Dybala come nuovo giocatore della Roma: previsti migliaia di tifosi per le strade della Capitale.