Prima pagina Corriere dello Sport: “Vlahovic rifà la Juve”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 26 gennaio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 26 gennaio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la bomba di calciomercato delle ultime ore, ovvero il passaggio, sempre più sicuro, di Dušan Vlahović dalla Fiorentina alla Juventus. I viola avranno 70 milioni di euro, c'è ancora un po' di distanza tra il club bianconero e l'agente del serbo, ma l'affare non è a rischio.