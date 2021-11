Prima pagina Corriere dello Sport: Liberazione Inter

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 25 novembre 2021. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 25 novembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

In primo piano l'esultanza di un Edin Dzeko protagonista della qualificazione dell'Inter in Champions League agli Ottavi dopo 10 anni. Doppietta per il bosniaco. Il Milan centra l'impresa a Madrid ed è ancora in corsa: decisivo il gol nel finale di Junior Messias.