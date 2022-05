Prima pagina Corriere dello Sport: “Mou fa l’Italia”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 25 maggio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 25 maggio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Roma-Feyenoord, finale della Conference League in programma stasera, alle ore 21:00, a Tirana (Albania). José Mourinho, tecnico giallorosso, potrebbe tornare a regalare un trofeo internazionale alla nostra nazione a distanza di dodici anni dal successo in Champions League con l'Inter. Per l'occasione, recupera l'armeno Henrikh Mkhitaryan, ma ha il dubbio legato alla presenza di Nicolò Zaniolo.