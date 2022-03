Prima pagina Corriere dello Sport: “All’inferno”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 25 marzo 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 25 marzo 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre commentando l'ennesimo buco nero nella storia recente della Nazionale Italiana . Gli Azzurri , infatti, hanno perso 0-1 a Palermo contro la Macedonia del Nord (rete di Aleksandar Trajkovski in pieno recupero) e, pertanto, salteranno i Mondiali di Qatar 2022 .

Seconda rassegna iridata di fila alla quale l' Italia non prenderà parte, visto che già non era presente a Russia 2018 . Il C.T. Roberto Mancini , deluso, medita di dimettersi. Ma Gabriele Gravina , Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio ( F.I.G.C. ) lo ha invitato a restare, promettendogli di rinforzare il progetto futuro azzurro.

Spazio, infine, all'audizione di Paulo Dybala, attaccante della Juventus, alla Procura di Torino in qualità di testimone nell'inchiesta 'Prisma': il club bianconero è accusato di falso in bilancio e la 'Joya' ha dovuto rispondere alle domande degli inquirenti per tre ore. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).