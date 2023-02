Prima pagina Corriere dello Sport: “Napoli così si fa”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 25 febbraio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del Corriere dello Sport apre con la Serie A. Napoli, coì si fa. A Empoli dope aver stabilito un altro invidiabile primato. Bilancio 2022: azzerato il debito, è un modello di gestione. Spalletti torna da ex. Dyba e Di Ma, vamos. Campioni del Mondo, fanno la differenza anche per noi in Europa. Gli argentini trascinatori di Roma e Juve. Sorteggio duro per Mourinho Allegri sorride. La morte di Costanzo. Addio, Maurizio inimitabile televisionario. Inventò format e personaggi. Erikssson è malato: "Devo fermarmi". Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).