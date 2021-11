Prima pagina Corriere dello Sport: “Piccola Juve”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 24 novembre 2021. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, commenta il disastro della Juventus di Massimiliano Allegri, crollata a 'Stamford Bridge' contro il Chelsea (0-4) in Champions League. È Luis Muriel, invece, a salvare Gian Piero Gasperini dalla sconfitta in casa dello Young Boys: il 3-3 di Berna costringerà la 'Dea' a vincere in casa contro il Villarreal nell'ultima giornata del girone.