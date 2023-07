Prima pagina Corriere dello Sport: “Osimhen, Garcia in ansia”

Il giocatore vorrebbe restare, ma Rudi Garcia è in ansia. Tutto è possibile, anche perché preme il PSG. La Roma tenta di rinnovare il contratto di Paulo Dybala: il general manager giallorosso Tiago Pinto vede i suoi agenti. La Lazio, che ha battuto per 4-0 la Triestina in amichevole, lancia invece l'assalto a Arsen Zakharyan, talento della Dinamo Mosca.