Prima pagina Corriere dello Sport: “Due Italie”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 24 marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi apre con le qualificazioni agli Europei del 2024. Due Italie. Qualificazioni Euro 2024: partenza complicata, vince l'Ingliterra (1-2). Avvio daludente, ripresa brillante. Retegui promosso. Segna Rice, poi il rigore di Kane. L'oriundo in gol al debutto. E domenica sera c'è Malta. In basso il caso Dybala-Juventus. Dybala, shit storm bianconera. L'eventualità di una causa alla Juve scatena la tifoseria. Il legale di Paulo ipotizza il ricorso alla vie legali. Si chiude con gli altri sport. MotoGP: Libere a Portimao. Le moto in pista via al Mondiale. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).