Prima pagina Corriere dello Sport: Pioli punta al futuro col Milan

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 24 settembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la nazionale italiana impegnata questa sera in Nations League contro l'Inghilterra. La Francia batte l'Austria con le reti di Mbappé e Giroud. Simone Inzaghi incassa la fiducia dell'Inter. Milan: il futuro di Pioli ma prima vuole vincere ancora. Festa a Benevento per il ritorno di Fabio Cannavaro.