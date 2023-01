Prima pagina Corriere dello Sport: “Purgatorio Juve”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 23 gennaio 2023. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, lunedì 23 gennaio 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, penalizzati di 15 punti nella classifica di Serie A dalla Giustizia Sportiva, non vanno oltre il 3-3 interno contro l'Atalanta. Tanto orgoglio dei bianconeri, che rimontano due volte gli ospiti, ma il pareggio lascia la 'Vecchia Signora' ora molto lontano dalla zona Champions League.

Decisivo, invece, ancora una volta Paulo Dybala per la Roma di José Mourinho: due assist della 'Joya' per i gol di Stephan El Shaarawy e Tammy Abraham per i giallorossi corsari in casa dello Spezia (0-2). La squadra della Capitale aggancia l'Inter che, questa sera, alle ore 20:45, sarà impegnata a 'San Siro' contro l'Empoli. Uno sguardo al calcio estero: nel 3-0 del Manchester City all'Etihad Stadium contro il Wolverhampton tripletta di Erling Braut Haaland.

Il norvegese, a metà stagione, ha già segnato 31 gol, di cui 25 in Premier League: spaziale. Nella Saudi Pro League, invece, vittoria dell'Al-Nassr per 1-0 in casa contro l'Al-Ettifaq: decide Talisca, non incide Cristiano Ronaldo. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 23 gennaio 2023