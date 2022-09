Prima pagina Corriere dello Sport: “Inter, decide Mourinho”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 22 settembre 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, giovedì 22 settembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Inter-Roma, partita che si disputerà alla ripresa del campionato di Serie A, dopo la sosta per le Nazionali. Tra dieci giorni, infatti, José Mourinho, allenatore giallorosso ed ex nerazzurro, potrebbe segnare il destino del suo collega Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter.

In crisi, oltre ai meneghini, c'è anche la Juventus: Massimiliano Allegri ha tempo dodici gare per far rialzare la 'Vecchia Signora'. Il 'CorSport', poi, ha riportato le parole di Ciro Immobile, attaccante della Lazio, dal ritiro della Nazionale Italiana: vuole tornare a segnare in azzurro e lottare per lo Scudetto con i biancocelesti.

In Serie B grande novità: il Benevento ha ingaggiato Fabio Cannavaro, campione del mondo 2006, in panchina al posto di Fabio Caserta. Intanto a Palermo si sogna in grande e il tecnico Eugenio Corini sogna di aprire un ciclo in rosanero. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 22 settembre 2022