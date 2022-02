Prima pagina Corriere dello Sport: “Napoli frena, Milano ride”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 22 febbraio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Cagliari-Napoli, posticipo del lunedì della 26^ giornata di Serie A. Soltanto 1-1 in Sardegna per gli azzurri di Luciano Spalletti che raggiungono, così, l'Inter (una gara in meno) al secondo posto in classifica, ma falliscono l'aggancio al vertice al Milan. Il bomber nigeriano Victor Osimhen salva il Napoli dopo che il Cagliari aveva fallito una grande quantità di occasioni per chiudere prima la partita.