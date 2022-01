Prima pagina Corriere dello Sport: “Tonali-Loca, testa a testa”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 22 gennaio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 22 gennaio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della sfida tra Sandro Tonali e Manuel Locatelli , punti di forza del centrocampo del Milan e della Juventus , che si sfideranno domani sera a 'San Siro'.

I due sono anche nel giro della Nazionale Italiana di Roberto Mancini e saranno risorse importanti in vista degli spareggi di marzo per i Mondiali in Qatar.