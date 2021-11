Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan fatto viola”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 21 novembre 2021. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 21 novembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

In prima pagina lo spettacolo del 'Franchi' che però porta alla prima sconfitta stagionale del Milan in campionato. E' Dusan Vlahovic show, a Stefano Pioli non basta uno Zlatan Ibrahimović super. A destra, invece, viene evidenziata la vittoria della Juventus contro la Lazio grazie al doppio rigore di Leonardo Bonucci.