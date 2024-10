Prima pagina Corriere dello Sport: “Inter e Napoli, corto muso”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 21 ottobre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della vittoria di 'corto muso' dell'Inter di Simone Inzaghi in casa della Roma di Ivan Jurić in occasione del posticipo domenicale della 8^ giornata della Serie A 2024-2025. Non perdona, a inizio ripresa, Lautaro Martínez, che approfitta di un errore della retroguardia giallorossa.