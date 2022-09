Prima pagina Corriere dello Sport: “La Juve tradita”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 21 settembre 2022. La news di rassegna su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, mercoledì 21 settembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. Per il quotidiano romano, finora, la squadra bianconera è stata tradita dai due fuoriclasse acquistati in estate per compiere il salto di qualità. Paul Pogba, di fatto, non c'è mai stato per infortunio, mentre Ángel Di María tra infortuni, espulsione e scarsa forma fisica non è mai riuscito ad incidere. La stagione potrà svoltare una volta che saranno tornati agli antichi splendori.

In Serie B, a Benevento, arriva in panchina Fabio Cannavaro: che colpo per la Strega! In casa Milan, guaio per Theo Hernández: stiramento per il francese, a rischio la doppia sfida di Champions League contro il Chelsea e il big match di sabato 8 ottobre a 'San Siro' contro la Juve. Intervista esclusiva, poi, con Francesco Acerbi, difensore dell'Inter, che chiede ai tifosi nerazzurri di fidarsi del tecnico Simone Inzaghi.

Il tutto mentre Lazio e Roma, per la prossima giornata di Serie A, dovranno rinunciare agli allenatori Maurizio Sarri e José Mourinho, squalificati per un turno dal Giudice Sportivo. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 21 settembre 2022