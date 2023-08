Prima pagina Corriere dello Sport: “Juve al Max”

I bianconeri vincono 0-3 alla 'Dacia Arena' contro l' Udinese in virtù dei gol di Federico Chiesa , Dušan Vlahović e Adrien Rabiot , tutti nel primo tempo, lanciando un bel segnale alle rivali per la lotta al titolo.

La Roma di José Mourinho non va oltre il 2-2 contro la Salernitana allo stadio 'Olimpico': doppiette di Andrea Belotti per i giallorossi e di Antonio Candreva per i campani. Incredibile, invece, quanto successo in Lecce-Lazio.