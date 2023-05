Prima pagina Corriere dello Sport: “Juve, aria -12”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 21 maggio 2023. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 21 maggio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

L'edizione odierna del Corriere dello Sport apre con la Juventus. Juve, aria di -12. Attesa per la corte d'appello: fa paura anche il secondo filone dell'indagine. Nel taglio a destra. Il gelo di Lucio: "Parli DeLa". Nel taglio in basso la Serie A. Tripletta di Giroud: il Milan riparte. Travolta la Samp, rossoneri a -1 dalla lazio, che stasera gioca a Udine. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).