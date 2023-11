Prima pagina Corriere dello Sport: “Matchpoint”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 20 novembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'impegno che, questa sera, alle ore 20:45, attenderà la nostra Nazionale alla 'BayArena' di Leverkusen. In programma, infatti, c'è Ucraina-Italia, partita di qualificazione agli Europei 2024 in Germania. Agli Azzurri di Luciano Spalletti basta un pareggio per arrivare secondi nel girone, beffando proprio gli ucraina, e per qualificarsi alla rassegna continentale.