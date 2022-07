Prima pagina Corriere dello Sport: “Bremer, colpo gobbo”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 20 luglio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla del colpo di calciomercato del giorno: Gleison Bremer alla Juventus . I bianconeri versano 41 milioni di euro più 9 di bonus al Torino per rilevare il difensore centrale brasiliano, classe 1997 , ambito anche dall'Inter. È lui il sostituto di Matthijs de Ligt , ieri ufficializzato dal Bayern Monaco .

Il Milan oggi va in missione in Belgio per acquistare Charles De Ketelaere dal Bruges, mentre il Napoli ha in mano Ola Solbakken, attaccante del Bodø/Glimt. Quindi Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, in occasione della festa biancoceleste ad Auronzo di Cadore, ha promesso una stagione di successo. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).