Prima pagina Corriere dello Sport: “Campioni del fondo”

Steven Zhang, proprietario dell'Inter, non ha restituito al fondo statunitense Oaktree il maxi-prestito (375 milioni di euro interessi inclusi) concessogli tre anni fa e, pertanto, il club - come da accordi - potrebbe finire a breve nelle mani del fondo. Così fosse, subito un nuovo Consiglio d'Amministrazione e un budget per il calciomercato estivo.

In alto, sotto la testata, si parla di Bologna-Juventus, partita che segnerà il debutto di Paolo Montero sulla panchina dei bianconeri, in sostituzione di Massimiliano Allegri. L'uruguaiano, ex difensore della 'Vecchia Signora', resterà, però, soltanto per queste ultime due gare, poi dovrebbe cedere il suo posto proprio al tecnico dei rossoblu, Thiago Motta.

Occhio, però, perché per la Juventus spunta anche l'ipotesi Roberto De Zerbi, ora libero dal Brighton. In coda alla classifica, Sassuolo-Cagliari 0-2: gioia per i sardi, salvi con 90' di anticipo e sprofondo neroverde. Il Sassuolo, infatti, retrocede aritmeticamente in Serie B.

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 20 maggio 2024

