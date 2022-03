Prima pagina Corriere dello Sport: “L’Inter non c’è più”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 20 marzo 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 20 marzo 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Inter di Simone Inzaghi. La favorita per la conquista del titolo di Campione d'Italia 2022, infatti, sembra essere sparita. Altro pareggio, stavolta in casa, per 1-1: anche la Fiorentina strappa un punto ai nerazzurri.