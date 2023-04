Prima pagina Corriere dello Sport: “C’è il diavolo”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi apre con la Champions League. C'è il diavolo. Champions, 1-1 al Maradona: rossoneri in semifinale dopo 16 anni. Milan alle stelle. Rabbia Napoli: negato un rigore. Arbitro e Var non puniscono un fallo di Leao su Lozano. Sblocca Giroud pari di Osimhen nel recupero. Meret e Maignan parano 2 penalty. Passa anche il Real. Inter-Benfica. Inzaghi prenota il derby con Pioli. In basso. Juve è il giorno dei giudizi. Oggi si decide sulla penalizzazione e sulla curva chiusa. Tennis. Sinner felice di me, tifo per Berrettini. Rose bianche e lacrime. L'addio a Julia. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).