Prima pagina Corriere dello Sport: “Sinner the best: travolto Fritz”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 18 novembre 2024. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 18 novembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, dedica ampio spazio al tennis ed all'ennesimo successo di un fenomenale Jannik Sinner. Il giovane numero uno al mondo, infatti, ha travolto anche lo statunitense Taylor Fritz in due set (6-4, 6-4) ed è diventato il primo italiano di sempre a trionfare nelle ATP Finals.