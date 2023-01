Prima pagina Corriere dello Sport: “Spareggio d’Arabia”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 18 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del Corriere dello Sport apre con la Supercoppa Italiana: Spareggio d'Arabia. Il derby nel deserto assegna il primo trofeo. Milan-Inter a Riyad si giocano la Supercoppa: chi perde è nei guai. In basso: la stecca del Napoli. Coppa Italia, Cremonese promossa ai rigori Ballardini nei quarti trova Mourino. Si continua con la Lazio: Immobile stop, deve fermarsi tre settimane. In basso: un socio per la Roma. I Friedkin si muovono. Nasce la nuova Juve obiettivo Champions. Si chiude con il tennis: amaro Berrettini, fuori dai primi 20. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).