Prima pagina Corriere dello Sport: “Morata vuole la Roma”

E, così, Romelu Lukaku - che tornerà ad allenarsi con il Chelsea a Londra -, ora ha fretta per siglare il suo trasferimento in bianconero. Lo svincolato Juan Cuadrado ha trovato una nuova sistemazione in Italia: firmerà per un anno con l'Inter. Intanto, l'Italia Under 19 del C.T. Alberto Bollini vince gli Europei di categoria battendo 1-0 il Portogallo con una rete di Michael Kayode.