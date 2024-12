Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, solo fischi”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 16 dicembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il 'grande freddo' nei confronti della Juventus e di Thiago Motta. Contestazione dopo il 2-2 interno contro il Venezia, valso il decimo pareggio in 16 giornate di questo campionato. Il capitano, Danilo, è preoccupato per la situazione.