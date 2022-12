Prima pagina Corriere dello Sport: “In ginocchio da Mourinho”

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di José Mourinho che in Portogallo vorrebbero come nuovo commissario tecnico. Resterebbe alla Roma con il doppio ruolo. In basso spazio al calciomercato nerazzurro e non solo, mentre di spalla l'allarme influenza che c'è in casa Francia in vista della finale. Non c'è spazio per il Milan in prima pagina invece.