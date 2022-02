Prima pagina Corriere dello Sport: “Inter-Liverpool, Reds carpet”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 16 febbraio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 16 febbraio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Inter-Liverpool, partita che si disputerà stasera, alle ore 21:00, a 'San Siro' e valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Per Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, l'Inter non parte battuta.