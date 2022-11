Prima pagina Corriere dello Sport: “Giuntoli: ‘Spalletti resta qui'”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 15 novembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le dichiarazioni di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, sul futuro del tecnico degli Azzurri, Luciano Spalletti. Non ci sono dubbi di sorta: l'allenatore che sta riportando i partenopei verso lo Scudetto resterà in panchina.