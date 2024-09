Prima pagina Corriere dello Sport: Milan, 4-0 al Venezia. Ora Salah

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 15 settembre 2024. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 15 settembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la Serie A. Clean Motta. Secondo 0-0 di fila per la Juventus. Mai preso gol in 4 partite, come nel 2014. Milan: 4-0 al Venezia. Ora Salah. Roma: l'oro di Dovbyk. DDR lo carica. Napoli: gigante Lukaku. Numeri super. Inter: Inzaghi cerca l'accoppiata. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.