Prima pagina Corriere dello Sport: Italia, è un muro

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 14 novembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un titolo pessimistico sull'Italia, impegnata domani con l'Irlanda del Nord, e chiamata a vincere con molti gol di scarto. Il tutto contro una difesa imbattuta in casa. Roberto Mancini studia di cambiare attacco. Non c'è spazio per il Milan in copertina invece.