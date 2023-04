Prima pagina Corriere dello Sport: “Juve felina”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 14 aprile 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi apre con l'Europa League. Juve felina. Gol di Gatti: sporting battuto 1-o. Ma che paura per Szczesny. I binconeri si avvicinano alla semifinale di Europa League. Il polacco esce per i dolori al petto. In alto: il dramma di Ituma, la promessa del volley. La pallavolista di Novara muore cadendo da una finesta dell'hotel in Turchia. Un giallo l'ultima telefonata. In basso le parole di De Laurentiis. Napoli e i tifosi: facciamo pace. Sarri: Lazio è la nostra Parigi-Roubaix. Musetti che impresa, sbatte a casa Djokovic! Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).