Prima pagina Corriere dello Sport: “Messi vede Diego”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 13 dicembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della sfida di oggi tra l'Argentina e la Croazia. Messi vede Diego: Leo dovrà trascinare la Nazionale alla finale della Coppa del Mondo. In basso, il Brasile cerca Carlo Ancelotti, mentre il Portogallo José Mourinho. A destra calciomercato: per Gvardiol servono 100 milioni. Il PSG su Joao Felix.