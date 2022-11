Prima pagina Corriere dello Sport: “Napoli, neanche con Diego”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 13 novembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Napoli di Luciano Spalletti, giunto ieri, con il 3-2 interno all'Udinese, alla sua undicesima vittoria consecutiva in Serie A. Neanche ai tempi di Diego Armando Maradona gli azzurri erano partiti così bene in Serie A.