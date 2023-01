Prima pagina Corriere dello Sport: “Napoli-Juventus vale tutto”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 13 gennaio 2023. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 13 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con lo scontro di questa sera, ore 20:45 , allo stadio 'Diego Armando Maradona' tra il Napoli di Luciano Spalletti e la Juventus di Massimiliano Allegri . I due tecnici si nascondono, ma il confronto di questa sera vale una larga fetta di Scudetto .

Gli azzurri andranno in campo con la formazione-tipo, mentre i bianconeri potrebbero scendere sul terreno di gioco con il 3-5-1-1, e, in avanti, schierare Ángel Di María alle spalle di Arkadiusz Milik. C'è spazio, quindi, sul quotidiano romano, anche per le gare di Coppa Italia disputatesi nella serata di ieri.