Prima pagina Corriere dello Sport: “Inter Maravilla”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 13 gennaio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 13 gennaio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'Inter di Simone Inzaghi, meritatamente vittoriosa nella finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Terza supercoppa per il tecnico nerazzurro. Dopo essere andata sotto in virtù del gol di Weston McKennie, l'Inter ha reagito e pareggiato con Lautaro Martínez su calcio di rigore.