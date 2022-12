Prima pagina Corriere dello Sport: “L’oro del Marocco”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 12 dicembre 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, lunedì 12 dicembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Marocco semifinalista ai Mondiali in Qatar e, in particolare, dei talenti di cui dispone la Nazionale nord-africana. Il Milan vuole Hakim Ziyech, l'ex nerazzurro Achraf Hakimi pensa al ritorno all'Inter mentre il Liverpool è sulle tracce di Sofyan Amrabat della Fiorentina.

Moltiplica il valore sul mercato anche di Youssef En-Nesyri (Siviglia), in lista di partenza, mentre il grande affare può essere Azzedine Ounahi (Angers). Uno di quelli che gioca già in Serie A, ovvero Abdelhamid Sabiri della Sampdoria, può andare alla Fiorentina. Nella semifinale Argentina-Croazia, probabilmente, tornerà titolare lo juventino Ángel Di María mentre un ex bianconero, Cristiano Ronaldo, dichiara finito il suo sogno di vincere i Mondiali sui social.

Ora resta da capire dove andrà a giocare: arabi e statunitensi lo tentano, ma lui vuole restare in Europa. In alto, sotto la testata, si parla del 3-1 inflitto dal Napoli di Luciano Spalletti in amichevole in Turchia al Crystal Palace. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 12 dicembre 2022